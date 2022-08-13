ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Туристический портал Discover Moscow набирает популярность

18:33
  • суббота
  • 13 августа 2022

Он заработал год назад

Пользователями портала Discover Moscow за год его существования стали более полутора миллионов человек. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
Мишустин пообещал гранты на развитие туристической отрасли

Мэр назвал самые популярные вопросы о Москве, которые люди в Сети задают поисковым системам: "Как запомнить все башни Кремля", "В какие библиотеки может ходить не москвич", "Какую еду привезти из Москвы", "Что интересного в Москве".

Сейчас на страницах туристического портала Discover Moscow более 200 подборок мест и событий. Там появляются новые рубрики с информацией о фестивалях, экскурсиях, необычных фактах.

По словам Собянина, Москва вызывает большой интерес у горожан и путешественников. Мэр пообещал и дальше развивать портал, ведь Москва - город, о котором можно рассказывать бесконечно, отметил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Посетители фестиваля
Посетители фестиваля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.