Туристический портал Discover Moscow набирает популярность

Он заработал год назад

Пользователями портала Discover Moscow за год его существования стали более полутора миллионов человек. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр назвал самые популярные вопросы о Москве, которые люди в Сети задают поисковым системам: "Как запомнить все башни Кремля", "В какие библиотеки может ходить не москвич", "Какую еду привезти из Москвы", "Что интересного в Москве".

Сейчас на страницах туристического портала Discover Moscow более 200 подборок мест и событий. Там появляются новые рубрики с информацией о фестивалях, экскурсиях, необычных фактах.

По словам Собянина, Москва вызывает большой интерес у горожан и путешественников. Мэр пообещал и дальше развивать портал, ведь Москва - город, о котором можно рассказывать бесконечно, отметил он.

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