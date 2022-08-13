В Москве пьяный водитель грузовика насмерть сбил женщину

Оно ехала на электровелосипеде

Опубликованы кадры страшного ДТП. В Москве водитель грузовика насмерть сбил женщину. Авария произошла на севере столицы. Курьер на электровелосипеде двигалась по проезжей части, когда её догнал большегруз.

После столкновения жертва упала под колёса, а через мгновение тяжёлая машина тронулась с места и переехала человека. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель грузовика, не заметивший погибшую, оказался пьян. По решению суда, он заключён под стражу до 12 сентября, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"