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В Москве пьяный водитель грузовика насмерть сбил женщину

18:49
  • суббота
  • 13 августа 2022

Оно ехала на электровелосипеде

Опубликованы кадры страшного ДТП. В Москве водитель грузовика насмерть сбил женщину. Авария произошла на севере столицы. Курьер на электровелосипеде двигалась по проезжей части, когда её догнал большегруз.

После столкновения жертва упала под колёса, а через мгновение тяжёлая машина тронулась с места и переехала человека. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Водитель грузовика, не заметивший погибшую, оказался пьян. По решению суда, он заключён под стражу до 12 сентября, сообщает "ТВ Центр".

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