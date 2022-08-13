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На Каховской ГЭС отключили турбину из-за обстрелов ВСУ

18:14
  • суббота
  • 13 августа 2022

Станция работает в аварийном режиме

На Каховской ГЭС пришлось отключить турбину из-за непрекращающихся обстрелов со стороны Украины. Удары по станции грозят ядерной катастрофой, заявил замдиректора Каховской ГЭС Арсений Зеленский.

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Обстрелы станции привели к тому, что она в последние дни работает в аварийном режиме, а из шести турбогенераторов действуют только три, сообщает РИА Новости.

"На данный момент в строю у нас три гидроагрегата, до попадания в районе северного торца было четыре гидроагрегата. Работаем в очень опасном режиме", - отметил Зеленский.

По его мнению, боевые действия вблизи станции недопустимы, они могут привести к развитию ядерной катастрофы. Каховская ГЭС встроена в систему снабжения электричеством Запорожской АЭС, которая также регулярно обстреливается украинской армией.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Херсонская область и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. Там созданы временные военно-гражданские администрации.

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