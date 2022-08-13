Ольга Бузова пропала в горах около Сочи

Она не выходит на связь больше суток

Ольга Бузова перестала выходить на связь после прогулки на вертолёте в Сочи. Её фанаты бьют тревогу в соцсетях.

Известно, что около суток назад телеведущая улетела на вертолёте, о чём сообщила своим подписчикам. Она написала, что отправляется по неизведанным тропам и маршрутам.

Прошло более суток, а Бузова не выложила на своей странице ни одной фотографии. Нет и никаких сообщений о том, как проходит прогулка.

Обычно Ольга делится всеми радостями и горестями своей жизни, но тут она словно воды в рот набрала. Или, возможно, с экс-ведущей "Дома-2" произошло ЧП, гадают её поклонники.

Но, так как за последние несколько часов новостей о пропавших вертолётах в районе Сочи не было, то, можно предположить, что Бузова просто решила отдохнуть от излишней публичности.

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