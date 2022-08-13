Финляндия решила сократить выдачу виз россиянам

Европа хочет отгородиться от России

В Финляндии разработали механизм сокращения выдачи туристических виз россиянам. Власти страны будут принимать заявки в ограниченном временном режиме, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто.

Для этого на неделе отставят только один день, сказал дипломат в интервью телеканалу MTV3.

"На практике это может означать, что вы можете подавать документы на туристическую визу по понедельникам, а со вторника по пятницу вы можете подавать документы на визу по семейным обстоятельствам, учёбе, работе или другим веским основаниям", - пояснил министр.

Ранее несколько европейских стран ограничили выдачу шенгенских виз россиянам. Очереди на получение разрешения на въезд достигают нескольких месяцев. Среди более жёстких мер в Евросоюзе обсуждают полный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. Пока на этот счёт в ЕС нет полного согласия.

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