Виной всему внешняя политика Вашингтона

США находятся на грани войны с Россией и Китаем из-за проблем, которые Вашингтон сам себе создал. Такое мнение высказал в интервью газете Wall Street Journal бывший госсекретарь Генри Киссинджер.

"Мы находимся на грани войны с Россией и Китаем по вопросам, которые мы частично создали, не имея какого-либо представления о том, чем это закончится или к чему это должно привести", - заявил политик.

Он выразил уверенность в том, что Россия сохранит за собой Крым и части Донбасса. Эти смелые заявления Киссинджера идут вразрез с официальной политикой Вашингтона, который предполагает, что конфликт на Украине закончится победой Киева.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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