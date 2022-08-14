Во время обстрела Донецка повреждено здание университета

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За сутки пять человек погибли, 14 получили ранения в результате обстрелов Донбасса с позиций ВСУ. Минувшей ночью под ударом оказались Макеевка, Пантелеймоновка и Донецк.

В столице ДНР повреждены здание Пенсионного фонда и один из корпусов Донецкого национального университета, сообщает "ТВ Центр".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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