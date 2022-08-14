Союзные силы в Донбассе развивают наступление по всем фронтам

Взят населённый пункт Пески

В Минобороны рассказали о новых фактах бесчеловечного отношения киевского режима к мирным украинцам. В Гутах Харьковской области боевики заняли здание школы. В Николаеве националисты оборудовали опорный пункт на территории детского сада. В Краматорске радикалы разместили артиллерию и РСЗО в жилых кварталах и обстреливают оттуда окрестные населённые пункты. В Ясной Поляне в ДНР складируют боеприпасы в студенческом общежитии.

Наши войска тем временем, развивают наступление по всем направлениям. Артиллеристы отмечают, что крайне важно вытеснить противника с позиций в районе Авдеевки и Песок. Оттуда ведутся обстрелы мирных районов Донецка и Макеевки, сообщает "ТВ Центр".

Населённый пункт Пески полностью освобождён. Бойцы Народной милиции зачищают его от остатков ВСУ. Сопротивление разрозненные группы не оказывают, предпочитают сдаваться.

В рядах ВСУ, рассказывают пленные, наблюдается массовое дезертирство. Солдат и сержантов, без опыта и навыков, брошенных на передовые, не могут удержать от бегства даже заградотряды. Военные не хотят быть пушечным мясом.

Российская авиация прикрывает с воздуха армейские подразделения и отряды Народной милиции, которые ведут успешный штурм Марьинки, Соледара, Яковлевки, Артёмовска и Авдеевки.

На улицах Артёмовска и Марьинки российские танки бьют по позициям боевиков уже прямой наводкой. Подразделения ВСУ в этих городах практически отрезаны от основных сил, что делает невозможным ни ротацию личного состава, ни подвоз боекомплектов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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