Минобороны представило новых героев спецоперации

Они проявляют настоящее мужество

Проявляя мужество и профессионализм российские военные успешно выполняют боевые задачи в Донбассе. О новых подвигах героев специальной военной операции рассказали в нашем Минобороны.

Сержант Алексей Терехов, рискуя собственной жизнью, вывел из-под огня радикалов нескольких сослуживцев, получивших ранения в ходе освобождения одного из населённых пунктов. Сержант оперативно оказал им первую помощь, а затем продолжил вести бой вплоть до полного разгрома неонацистского формирования.

Боевая машина младшего сержанта Анатолия Пешкова была подбита украинскими радикалами и вышла из строя. Мгновенно оценив ситуацию младший сержант выбрался из транспорта и вступил с противником в перестрелку, грамотно используя особенности местного рельефа, он уничтожил троих боевиков, сообщает "ТВ Центр".

Экипаж БМД, в составе которого действовал Ефрейтор Владимир Шикарёв, обнаружил замаскированную позицию миномётного расчета ВСУ. Владимир скрытно подвел машину к неонацистам, что позволило его сослуживцам быстро и без потерь уничтожить формирование радикалов.

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