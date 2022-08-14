Пьяные украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены

Они скрылись с места аварии

Украинские дипломаты устроили громкий скандал в Австрии. Как пишет издание Kronen Zeitung, высокопоставленные сотрудники дипмиссии сначала врезались в легковушку с немецкими туристами, скрылись с места происшествия, а когда их заметили автоинспекторы, попытались скрыться, но были заблокированы. И после этого приказам полиции дипломаты подчинялись также с большой неохотой.

Пострадавшие в ДТП заявили, что водитель врезавшейся в них машины поменялся с пассажиром местами. Последний от освидетельствования отказался, а у человека, который, предположительно находился за рулём в момент аварии, было выявлено более двух промилле алкоголя.

Теперь украинское посольство должно решить, лишать ли сотрудников дипломатического иммунитета, чтобы правоохранительные органы Австрии могли наказать виновников ДТП.

Тем не менее, украинцам всегда рады в Европе, чего не скажешь о россиянах. В Литве владельцы Пакруойского поместья - самого большого из сохранившихся в странах Балтии - отказывают в посещении нашим соотечественникам, сообщает "ТВ Центр".

Правительство Дании заявило о желании сократить число туристических виз, выдаваемых россиянам. А в Финляндии уже придумали механизм, как эту идею воплотить в жизнь. По словам министра иностранных дел страны Пекки Хаависто, визы будут оформлять только один день в неделю.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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