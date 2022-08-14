Средства ПВО отразили массированную атаку на Запорожскую АЭС

Обстрел начался вечером 13 августа

Средства ПВО отразили очередную атаку украинских войск на город Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом у себя в Telegram-канале написал член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, обстрелы начались вечером 13 августа и продолжались в течение ночи. Огонь вёлся из РСЗО, тяжёлой артиллерии и ударными беспилотниками.

Украинские войска обстреливают Энергодар и Запорожскую АЭС вторую неделю. Повреждены несколько технических помещений и ЛЭП, которая питает крупнейшую в Европе АЭС.

Сейчас станция и город атомщиков Энергодар находятся под охраной российских военных с целью недопущения инцидентов и предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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