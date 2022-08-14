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Восточноевропейские страны просят у НАТО новое оружие

12:46
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Своё они отдали Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в Елисейском дворце. На фоне агрессивной риторики в адрес Москвы восточноевропейские страны требуют, чтобы альянс ускорил поставки вооружений. Но попытки отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних проблем работают всё хуже. Рейтинги западных политиков продолжают стремительно падать.
Москва предупредила о готовности НАТО оправдывать применение ядерного оружия

Похоже, звание самого непопулярного среди населения политика у Олафа Шольца готов перехватить вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Благодаря его неудачным переговорам с Катаром о поставках газа, вместо Германии столь востребованное топливо теперь получает Италия. Это провал, пишет немецкая пресса.

Итальянский энергетический концерн ENI заключил новые газовые контракты сначала с Алжиром, Конго и Египтом, а после и с Катаром. Да, СПГ обойдётся существенно дороже, но хотя бы часть дефицита удастся закрыть. У Германии же сейчас только один рецепт для сохранения экономики - тотальная экономия.  По "Северному потоку-1" прокачивается лишь пятая часть от прежних объёмов.

А тут уже новые напасти - сначала до критических уровней обмелели реки, а теперь ещё и экологическая катастрофа добавилась. Рейн стал непригоден для судоходства, а на Одере концентрация солей ртути многократно превысила допустимые пределы. На границе Германии и Польши кверху брюхом всплыли тонны погибшей рыбы, сообщает "ТВ Центр".

В экологическом бедствии Берлин обвинил Варшаву - в Одер на польской территории предположительно слили огромные объёмы химических отходов. Хорошо, что хоть в этом не увидели российского следа. 

Зато охоту на ведьм с новой силой возобновила американская Демпартия. Не теряющего рейтинги Дональда Трампа упорно пытаются выбросить из большой политики. Бывшая помощница Хиллари Клинтон намекнула прессе, что в доме у Трампа обнаружили компромат на президента Франции. И полезны эти документы, якобы, могут быть только Владимиру Путину. А, значит, в очередной раз делают вывод демократы, Трамп - агент Кремля.

Верные вассалы Вашингтона в Прибалтике всю неделю упражнялись и соревновались в визовой русофобии. Эстония решила отменить свои же выданные нашим согражданам шенгенские визы. Литва требует запретить въезд россиян на уровне всего Евросоюза.

Причем, под раздачу Вильнюс и Рига готовы отдать и сбежавших из России так называемых оппозиционеров. Хотя, ещё совсем недавно радушно их привечали. Теперь глава МИД Литвы говорит: пусть сидят дома и там борются с неугодным российским режимом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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