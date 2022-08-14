Восточноевропейские страны просят у НАТО новое оружие

Своё они отдали Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал протокол о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, сообщили в Елисейском дворце. На фоне агрессивной риторики в адрес Москвы восточноевропейские страны требуют, чтобы альянс ускорил поставки вооружений. Но попытки отвлечь внимание граждан от нарастающих внутренних проблем работают всё хуже. Рейтинги западных политиков продолжают стремительно падать.

Похоже, звание самого непопулярного среди населения политика у Олафа Шольца готов перехватить вице-канцлер Германии Роберт Хабек. Благодаря его неудачным переговорам с Катаром о поставках газа, вместо Германии столь востребованное топливо теперь получает Италия. Это провал, пишет немецкая пресса.

Итальянский энергетический концерн ENI заключил новые газовые контракты сначала с Алжиром, Конго и Египтом, а после и с Катаром. Да, СПГ обойдётся существенно дороже, но хотя бы часть дефицита удастся закрыть. У Германии же сейчас только один рецепт для сохранения экономики - тотальная экономия. По "Северному потоку-1" прокачивается лишь пятая часть от прежних объёмов.

А тут уже новые напасти - сначала до критических уровней обмелели реки, а теперь ещё и экологическая катастрофа добавилась. Рейн стал непригоден для судоходства, а на Одере концентрация солей ртути многократно превысила допустимые пределы. На границе Германии и Польши кверху брюхом всплыли тонны погибшей рыбы, сообщает "ТВ Центр".

В экологическом бедствии Берлин обвинил Варшаву - в Одер на польской территории предположительно слили огромные объёмы химических отходов. Хорошо, что хоть в этом не увидели российского следа.

Зато охоту на ведьм с новой силой возобновила американская Демпартия. Не теряющего рейтинги Дональда Трампа упорно пытаются выбросить из большой политики. Бывшая помощница Хиллари Клинтон намекнула прессе, что в доме у Трампа обнаружили компромат на президента Франции. И полезны эти документы, якобы, могут быть только Владимиру Путину. А, значит, в очередной раз делают вывод демократы, Трамп - агент Кремля.

Верные вассалы Вашингтона в Прибалтике всю неделю упражнялись и соревновались в визовой русофобии. Эстония решила отменить свои же выданные нашим согражданам шенгенские визы. Литва требует запретить въезд россиян на уровне всего Евросоюза.

Причем, под раздачу Вильнюс и Рига готовы отдать и сбежавших из России так называемых оппозиционеров. Хотя, ещё совсем недавно радушно их привечали. Теперь глава МИД Литвы говорит: пусть сидят дома и там борются с неугодным российским режимом.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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