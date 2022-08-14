В Подмосковье открылся фестиваль фейерверков

Его тема - культурные традиции народов России

"ТВ Центр" публикует захватывающие кадры пиротехнического шоу в ночном небе над Москвой, где открылся VII Международный фестиваль фейерверков "Ростех".

В этом году его главная тема - культурные традиции народов России. В ближайшие два дня гостей ждёт насыщенная программа: спортивные мероприятия, музыкальные выступления и, конечно, красочные салюты от восьми коллективов из разных стран.

Накануне свои таланты уже продемонстрировали участники из Сербии, России, Мексики и Киргизии. Их соперники будут запускать фейерверки вечером 14 августа, после чего жюри выберет лучшую в мире пиротехническую команду.

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