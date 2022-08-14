Волонтёры вывезли из Диксона 20 тонн мусора

Продолжается генеральная уборка Арктики

Большая уборка в Арктике. Более 20 тонн мусора вывезли волонтёры из посёлка Диксон. Добровольцам пришлось работать в непростых условиях, но пронизывающий ветер и леденящие дожди не помешали им навести порядок в самом северном населённом пункте России и благоустроить мемориалы морякам-североморцам, павшим в годы Великой Отечественной.

Доски, трубы и ещё много тонн различного мусора. Все это сохранилось в поселке Диксон ещё со времён советского освоения Арктики, но убирать территорию некому. Если в 1997 году здесь жили пять тысяч человек, то сейчас всего 513. Население за эти годы сократилось в десять раз. Поэтому на помощь администрация поселения позвала волонтёров, сообщает "ТВ Центр".

Самая сложная часть работы - демонтировать из вечной мерзлоты уже недействующую теплотрассу. Пришлось подключать тяжёлую технику. И всё это в сложных погодных условиях. Арктика во всей красе - туман, сильный ветер и дождь.

Территорию приводят в порядок именно сейчас неспроста. "Это - единственный город за Уралом, где проходили бои. И все помнят, наверняка, эту историю с пароходом "Сибиряковым", который так самоотверженно смог предупредить своих коллег, которые везли большой провиант, провизию, вооружение, о том, что появились на горизонте немцы", - говорит заместитель директора Департамента обеспечения регуляторной политики правительства России Андрей Спиридонов.

Благодаря мужеству североморцев и ценой их жизни немецкий рейдер "Адмирал Шеер" отступил. Так сорвалась секретная операция немецкого командования "Вундерланд" и фашистам был перекрыт путь в Арктику. В память об этом здесь возвели монумент североморцам. Накануне исторической даты волонтёры очистили территорию вокруг него.

"В последнее время Диксон востребован на туристическом рынке. Люди едут сюда, смотрят, и нам хотелось бы привести территорию в соответствующее состояние. Потому что, действительно это - музей под открытым небом. Освоение советской Арктики. Так что есть на что посмотреть", - отмечает глава городского поселения Диксон Николай Бурак.

Теперь виды станут более завораживающими. Волонтёры за десять дней работы вывезли из Диксона 20 тонн мусора.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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