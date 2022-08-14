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В Лас-Вегасе из-за ливней ушли под воду крупнейшие казино

13:01
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Есть пострадавшие

Крупнейшие казино Лас-Вегаса ушли под воду. Уже второй раз за месяц в городе масштабный потоп, вызванный проливными дождями. Всего за несколько часов улицы превратились в реки, затоплены подземные парковки и первые этажи зданий.

Многим местным жителям пришлось бросить автомобили и спасаться от быстро прибывающей воды. Самые предприимчивые достали надувные матрасы и просто поплыли по течению.

В одном из игровых заведений не выдержала кровля и вода хлынула с потолка прямо на столы с деньгами и фишками. По сообщениям местных властей, два человека погибли, о судьбе ещё нескольких ничего не известно. Пока они числятся пропавшими без вести, сообщает "ТВ Центр".

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