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Собянин поздравил строителей с профессиональным праздником

12:01
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Мэр отметил их профессионализм

Сегодня профессиональный праздник отмечают строители. Столичных работников отрасли на своей странице в соцсети поздравил Сергей Собянин.

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Мэр отметил, что благодаря их профессионализму в Москве появляются уникальные памятники архитектуры, жилые микрорайоны и объекты транспорта.

При этом требования к качеству - очень высокие. Дома, которые вводятся в эксплуатацию сегодня, радикально отличаются от тех, что возводились ещё 10-15 лет назад, сообщает "ТВ Центр".

В строительном комплексе столицы работают большие коллективы, в которых гордятся ветеранами и трудовыми династиями. Люди этой профессии делают Москву лучше и служат на благо горожан.

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