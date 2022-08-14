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Латвия готовит новую провокацию для россиян

13:18
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Гражданам России хотят запретить въезд в страну

Новую провокацию в отношении граждан России хотят устроить власти Латвии. Как сообщил президент страны Эгилс Левитс, Рига предложила аннулировать уже выданные виды на жительство и визы всем россиянам.

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Это заявление глава Латвии сделал на 23-й ежегодной встрече политически репрессированных лиц в Икшкиле. "В любом случае визы в принципе не надо продлевать, за исключением конкретных доказанных особых обстоятельств", - считает Левитс.

Торговлю видами на жительство предыдущими правительствами президент связал с корыстными интересами некоторых политических дельцов. Эти действия создали риски для безопасности и способствовали двуязычию, считает глава государства.

Ранее в Финляндии нашли способ сократить число выданных россиянам виз. Предлагается оставить один день в неделю для приёма заявлений на получение разрешений на въезд.

Эстония, Литва и Чехия заявили ранее, что запрет на выдачу виз туристам из России должен быть введён на уровне Евросоюза. При этом в Брюсселе заявляли о невозможности визового запрета для россиян.

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