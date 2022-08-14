В России ожидают рекордный урожай зерновых

Он достигнет 145 миллионов тонн

В этом году в России ожидается рекордный урожай зерновых. С оптимистическим прогнозом выступил директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Эксперт полагает, что общие сборы зерновых достигнут 145 миллионов тонн. Доля пшеницы составит 95 миллионов тонн и это будет абсолютный рекорд для России, указал Рылько в интервью ТАСС.

Есть и риски, характерные для этого года. Специалист назвал позднюю уборку и потерю части урожая из-за ухудшения погоды.

Напомним, что около месяца назад министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев озвучивал цифру в 130 миллионов тонн, говоря о прогнозе урожая зерновых на 2022 год.

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