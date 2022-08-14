Российские войска освободили село Уды в Харьковской области

Наступление идёт по всем направлениям

Российскими войсками в результате наступательных действий полностью освобождён населённый пункт Уды в Харьковской области. Об этом сообщил на традиционном ежедневном брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Накануне сообщалось о взятии под контроль города Пески в ДНР.

Также за минувшие сутки высокоточными ударами ВКС России уничтожено до 40 националистов в Дзержинске, входящем в состав ДНР. А в Херсонской области уничтожено 35 националистов и 15 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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