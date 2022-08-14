Очевидцы сняли момент мощного взрыва в Ереване

Сообщается об одном погибшем

Очевидцы сняли на видео момент мощного взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване, специализирующемся на оптовой продаже различных товаров и продуктов. На кадрах видно, как в воздух поднимается огромный столб дыма, а само здание разрушается.

Как сообщает пресс-служба МЧС Армении, один человек погиб и 20 пострадали. На месте работают спасатели и пожарные, они разбирают завалы.

По предварительным данным, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

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