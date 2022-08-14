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Собянин сообщил о досрочном открытии участка БКЛ от "Савёловской" до "Петровского парка"

14:03
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Движение прекращалось для строительства новых станций

Завтра в Москве досрочно откроется движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.
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Ранее столичные власти сообщали, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савёловской" до "Петровского парка" останавливают до 22 августа.

Закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. Для этого в тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов и провели пусконаладку. Строителям удалось завершить все работы раньше срока для того, чтобы горожане не почувствовали неудобств.

Собянин отметил, что в перспективе поездки в столичном метро после запуска Большой кольцевой линии станут быстрее и удобнее для больше чем трёх миллионов жителей.

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