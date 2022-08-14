Собянин сообщил о досрочном открытии участка БКЛ от "Савёловской" до "Петровского парка"

Движение прекращалось для строительства новых станций

Завтра в Москве досрочно откроется движение на участке "Савёловская" - "Петровский парк" Большой кольцевой линии. Об этом у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Ранее столичные власти сообщали, что движение на участке Большой кольцевой линии метро Москвы от "Савёловской" до "Петровского парка" останавливают до 22 августа.

Закрытие было связано с интеграцией в действующую сеть метро новых станций БКЛ. Для этого в тоннеле проложили новые кабельные линии, установили оборудование для управления движением поездов и провели пусконаладку. Строителям удалось завершить все работы раньше срока для того, чтобы горожане не почувствовали неудобств.

Собянин отметил, что в перспективе поездки в столичном метро после запуска Большой кольцевой линии станут быстрее и удобнее для больше чем трёх миллионов жителей.

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