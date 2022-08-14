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В Москве реконструированы 11 старых кинотеатров

16:39
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Вокруг создаются общественные пространства

В Москве при помощи инвесторов реконструированы 11 кинотеатров. Со своей стороны, город приводит в порядок скверы и парки вокруг, там создаются полноценные общественные пространства. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что после обновления старые московские кинотеатры становятся центрами отдыха в своих районах. Там можно не только сходить в кино, но и провести время в кафе.

Летом такая возможность есть на открытых террасах. Там проходят тренировки по разным видам спорта, творческие мастерские для детей и взрослых, а по вечерам - концерты.

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