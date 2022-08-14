Отношения Путина и Эрдогана вызывают раздражение на Западе

Некоторые политики недовольны сближением России и Турции

На Западе зреет недовольство доверительными отношениями России и Турции. Об этом пишет американский журналист Стивен Эрлангер из The New York Times.

Сотрудничество Москвы и Анкары буквально выводит из себя партнёров Турции. Особенно раздражают западных политиков встречи лидеров двух стран – Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Последние по времени переговоры прошли в Сочи, на них стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества двух стран.

"Эти отношения вызывают большое раздражение у союзников Эрдогана по НАТО, поскольку он предоставляет Путину значительную брешь в дамбе санкций, которую изо всех сил пытается соорудить Запад", - пишет журналист.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

Турция, несмотря на то, что она входит в НАТО, не присоединилась к антироссийским санкциям. Анкара не прекращала экономического сотрудничества с Москвой, а турецкие курорты остаются популярным местом отдыха у россиян.

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