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Москвичам пообещали неделю африканской жары

19:42
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Дождей не будет

В столичный регион пришёл обширный антициклон. Жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели.

По информации Гидрометцентра России, ночные температуры в Москве и области будут от 15 до 19 градусов, а днём воздух прогреется до 28-32 градусов. Небольшой дождь прогнозируется не раньше пятницы, 19 августа.

В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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