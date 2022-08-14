Москвичам пообещали неделю африканской жары

Дождей не будет

В столичный регион пришёл обширный антициклон. Жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели.

По информации Гидрометцентра России, ночные температуры в Москве и области будут от 15 до 19 градусов, а днём воздух прогреется до 28-32 градусов. Небольшой дождь прогнозируется не раньше пятницы, 19 августа.

В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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