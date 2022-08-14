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Американские конгрессмены собрались на Тайвань

15:39
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Китай пока не реагирует

Новое обострение ситуации вокруг Тайваня может произойти уже сегодня. Делегация Конгресса США намерена посетить остров 14-15 августа, сообщает Американский институт на Тайване.
Пелоси досталось от Трампа за визит на Тайвань

Вслед за Нэнси Пелоси на Тайвань отправляются законодатели во главе с сенатором Эдом Марки. Американские политики хотят поговорить с тайбэйской администрацией о региональной безопасности и глобальных цепочках поставок различных товаров.

Напряжённость в отношениях Пекина и Вашингтона произошла после визита визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань 2-3 августа. Китай считает остров своей территорией и назвал поездку туда третьего человека в США провокацией, которая противоречит принципам политики "одного Китая".

В день визита Пекин начал у берегов Тайваня масштабные военные учения с боевыми стрельбами в водах и воздушном пространстве вокруг острова. Утром 6 августа управление морской безопасности КНР сообщило, что армия Китая начала ещё одни учения с боевыми стрельбами, они должны закончиться 15 августа.  США, Австралия и Япония призвали КНР немедленно прекратить манёвры.

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