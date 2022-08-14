Минобороны показало боевую работу гаубиц "Мста-С" на Украине

Они выполняют задачи СВО

Министерство обороны России показало боевую работу расчётов 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мста-С" на Украине. На кадрах видно, как гаубица выдвигается на позицию для стрельбы, наводчик определяет цель и производит выстрел.

Ранее сегодня сообщалось, что российские войска освободили село Уды в Харьковской области, а накануне был взят контроль посёлок Пески в ДНР.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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