Улицы Южно-Сахалинска превратились в реки после сильного ливня

Затруднено движение транспорта

Южно-Сахалинск приходит в себя после удара стихии. В воскресенье на город обрушилась сильная гроза с тропическим ливнем.

Осадки продолжались не более часа, но за это время дороги и тротуары превратились в реки, сообщает "ТВ Центр".

Передвигаться по городу в пору разве что на лодке. Пешеходам воды по пояс. Даже крупные машины и автобусы с трудом преодолевают бурные потоки.

Движение транспорта сильно затруднено. В отдельных районах временно отключали электроснабжение.

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