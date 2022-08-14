Улицы Южно-Сахалинска превратились в реки после сильного ливня

Затруднено движение транспорта
Южно-Сахалинск приходит в себя после удара стихии. В воскресенье на город обрушилась сильная гроза с тропическим ливнем.
Осадки продолжались не более часа, но за это время дороги и тротуары превратились в реки, сообщает "ТВ Центр".
Передвигаться по городу в пору разве что на лодке. Пешеходам воды по пояс. Даже крупные машины и автобусы с трудом преодолевают бурные потоки.
Движение транспорта сильно затруднено. В отдельных районах временно отключали электроснабжение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также: