В МЧС Армении назвали число пострадавших от взрыва в торговом центре

Один человек погиб

Пострадавших при взрыве на рынке в Ереване уже более 50. По данным местных СМИ, погибла пятилетняя девочка.

Пожар в оптово-розничном центре "Сурмалу", который находится недалеко от центра города, начался на складе пиротехники. Очевидцы запечатлели на видео первые минуты трагедии. Хорошо видно, как крышу магазина буквально сносит, в небо вырывается густой чёрный дым, а люди в панике пытаются убежать.

Возгорание пока не удаётся локализовать. Пожару присвоен третий уровень сложности, очевидцы сообщают о серии мощных взрывов. В результате здание обрушилось. Сейчас идут поисково-спасательные работы.

Трагедия произошла в разгар выходного дня, когда на рынке было много посетителей, сообщает "ТВ Центр".

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