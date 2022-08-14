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Россия предупредила США о разрыве отношений

18:50
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

С заявлением выступили в МИДе

Мария Захарова назвала условие прекращения отношений России и США. По словам официального представителя МИД, если Штаты объявят Россию спонсором терроризма, об отношениях двух стран можно забыть.

Москва обозначила условие разрыва дипотношений с США
МИД России предупредил США о разрыве дипотношений

"Мы об этом говорили, и не только устно, мы ещё и письменно комментарии размещали и даже переводили на английский язык. Всё неоднократно было заявлено", - сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Накануне Москва предупредила Вашингтон о возможном разрыве дипломатических отношений. Если США признают Россию спонсором терроризма, то Москва в ответ может понизить уровень дипотношений с США или даже разорвать их, заявил в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Ранее Сенат США призвал госсекретаря Энтони Блинкена признать Россию страной - спонсором терроризма. Также сообщалось о том, что в Конгрессе всерьёз рассматривают законодательную инициативу присвоить Москве такой статус в обход Госдепартамента.

На этой неделе такое решение принял латвийский парламент. Москва назвала его очередным проявлением русофобии, которая давно стала "камертоном" латвийской внешней политики.

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