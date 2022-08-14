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"Калашников" назвал сроки поставок в войска нового оружия

19:09
  • воскресенье
  • 14 августа 2022

Оно заменит устаревшие образцы

В концерне "Калашников" сообщили, что винтовку Чукавина и пистолет-пулемёт Калашникова (ППК-20) поставят в войска в 2022 году. Об этом заявил президент концерна Алан Лушников.

Он назвал пистолет-пулемёт лучшим в мире на ближайшие 20 лет. Он создан на базе зарекомендовавшего себя пистолета-пулемёта "Витязь-СН".

Полуавтоматическая снайперская винтовка Чукавина совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую она со временем заменит.

Концерн "Калашников" является одним из крупнейших производителей стрелкового оружия в России. На его предприятиях также производят управляемые артиллерийские снаряды, высокоточное и охотничье оружие, станки и инструмент.

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