В Севастополе продлили жёлтый уровень террористической опасности

Его ввели после взрыва у штаба Черноморского флота

Высокий уровень террористической опасности, введённый в Севастополе после недавнего взрыва около штаба Черноморского флота, продолжит действовать до конца августа. Об этом сообщается на сайте правительства города.

31 июля штаб Черноморского флота в Севастополе был атакован с беспилотника, шесть человек получили ранения. После этого губернатор Михаил Развожаев объявил о введении предпоследнего уровня террористической опасности.

Развожаев назвал эту меру исключительно профилактической: власти и все правоохранительные органы контролируют обстановку. Введённый режим не отразится на обычной жизни горожан.

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