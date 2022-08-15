Украина и Британия обсудили уничтожение Крымского моста

Об этом сообщил депутат Рады

Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по Крымскому мосту разрабатывается под личным руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", - написал Гончаренко в Telegram, приложив фото с саммита НАТО в Мадриде.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле отметили, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами по линии российских военных.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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