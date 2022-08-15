ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украина и Британия обсудили уничтожение Крымского моста

08:14
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Об этом сообщил депутат Рады

Депутат Рады Алексей Гончаренко прокомментировал выступление в эфире телеканала "Россия 1" эксперта Игоря Коротченко, который заявил, что план нанесения ударов по Крымскому мосту разрабатывается под личным руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Мы с Беном Уоллесом обсудили план уничтожения Крымского моста еще в июне", - написал Гончаренко в Telegram, приложив фото с саммита НАТО в Мадриде.

Ранее в Киеве неоднократно заявляли о желании нанести удар по Крымскому мосту. В Кремле отметили, что безопасность полуострова гарантирована превентивными мерами по линии российских военных.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Крымский мост
Крымский мост
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.