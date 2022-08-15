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Минск получил сигналы от Запада о готовности сотрудничать

08:29
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Экспорт Белоруссии в недружественные страны в последние годы составил 3,5 миллиарда долларов

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в отношениях его страны с Западом в какой-то момент произойдет "отрезвление".

"Я думаю, что какое-то отрезвление все равно произойдет. Более того, сигналов о готовности работать с нами очень много", - приводит слова политика канал ОНТ.

По словам Головченко, экспорт Белоруссии в недружественные страны в последние годы составил 3,5 миллиарда долларов, что немало.

"Санкции, которые вводятся и в отношении России, и Беларуси, они рикошетом бьют по тем, кто это делает. Европа готовится к тяжелейшей зиме", - констатировал белорусский премьер.

Он добавил, что человек "всегда голосует, как это говорится, холодильником".

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