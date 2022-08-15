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Воюющих за Киев американцев начали терзать сомнения

08:39
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Некоторые из вернувшихся домой настроены откровенно пророссийски

Журналист и бывший морпех США, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган заявил, что в корпусе американской морской пехоты, воюющем на стороне Украины, стали отчетливо проявляться пророссийские настроения.

"Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают", - цитирует Дугана РИА "Новости".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей.

Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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