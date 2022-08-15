В Британии отметили "хитрость" Лаврова

Российский министр переигрывал Бориса Джонсона в ходе переговоров

Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Крис Брайант заявил в беседе с Espreso, что министр иностранных дел России Сергей Лавров переигрывал Бориса Джонсона, когда тот занимал пост главы британского МИД.

Как уточнил Брайант, во время контактов с Москвой нынешний премьер был слишком слаб.

"Его визави Лавров переигрывал Джонсона хитростью, а тот даже не мог понять, что происходит", - сказал парламентарий.

Он добавил, что считает Джонсона "ужасным лжецом".

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