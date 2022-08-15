Ким Чен Ын отметил новый уровень сотрудничества КНДР и России

Лидер Северной Кореи напомнил о корейско-российской дружбе

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину ответную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи. В ней Ким Чен Ын указал, что стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран поднимается на новый уровень.

В своей телеграмме Ким Чен Ын напомнил, как солдаты "доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни", а их заслуги и подвиги "бережно хранятся в памяти корейского народа".

Северокорейский лидер отметил, что корейско-российская дружба, завязанная в дни борьбы с общим врагом в войне против Японии, эпоха за эпохой неизменно укреплялась и развивалась, а сейчас "стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень на общем фронте, чтобы сокрушить военную угрозу и провокации, произвол и своеволие враждебных сил".

Также Ким Чен Ын выразил уверенность, что дружба и сотрудничество между Северной Кореей и Россией будут еще более динамично укрепляться и вносить вклад в достижение процветания и благосостояния народов двух стран, сообщает РИА Новости.

Ранее в МИД России рассказали, что сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев, не соответствуют действительности. Переговоры с КНДР на эту тему не ведутся, отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

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