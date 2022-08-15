СК возобновил дело о похищении летчика Ярошенко

Фигурантами являются 22 гражданина США и Либерии, а также несколько компаний

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении 22 граждан США, Либерии, а также компаний, которые причастны к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал сам Ярошенко.

Как пояснил Ярошенко, ему позвонили из ростовского следственного управления СК и сказали, что дело возобновили. Летчик уже дал показания в рамках расследования этого дела.

При этом Ярошенко выразил недоумение в связи с тем, что дело до сих пор не было направлено в суд, хотя и выразил понимание в связи с тем, что "агентов американских спецслужб будет тяжело доставить" в Россию.

Тем не менее, "пусть хотя бы заочно российский суд на основании неопровержимых фактов нарушения американцами законов РФ признает их виновными", цитирует Ярошенко ТАСС.

Российский летчик был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов. Его арестовали в Либерии. Ярошенко себя виновным не признал, а российский МИД неоднократно заявлял о надуманности обвинения. В апреле 2022 года Константин Ярошенко вернулся на родину.

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