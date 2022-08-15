ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СК возобновил дело о похищении летчика Ярошенко

08:38
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Фигурантами являются 22 гражданина США и Либерии, а также несколько компаний

Следственный комитет России возобновил расследование уголовного дела в отношении 22 граждан США, Либерии, а также компаний, которые причастны к похищению летчика Константина Ярошенко. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал сам Ярошенко.
Летчик Ярошенко вернулся в Ростов-на-Дону

Как пояснил Ярошенко, ему позвонили из ростовского следственного управления СК и сказали, что дело возобновили. Летчик уже дал показания в рамках расследования этого дела.

При этом Ярошенко выразил недоумение в связи с тем, что дело до сих пор не было направлено в суд, хотя и выразил понимание в связи с тем, что "агентов американских спецслужб будет тяжело доставить" в Россию.

Тем не менее, "пусть хотя бы заочно российский суд на основании неопровержимых фактов нарушения американцами законов РФ признает их виновными", цитирует Ярошенко ТАСС.

Российский летчик был осужден в США в 2011 году на 20 лет тюрьмы по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Штатов. Его арестовали в Либерии. Ярошенко себя виновным не признал, а российский МИД неоднократно заявлял о надуманности обвинения. В апреле 2022 года Константин Ярошенко вернулся на родину.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Константин Ярошенко
Константин Ярошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.