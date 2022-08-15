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Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

08:57
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Осадков не будет

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в понедельник, 15 августа. Столбики термометров будут подниматься до 30 градусов, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Оранжевый" уровень погодной опасности введен в Москве из-за жары

По словам синоптика, в Московской области температура может достигать и 31 градуса.

При этом ветер будет восточным со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление не будет существенно меняться и составит 752 миллиметра ртутного столба, сообщает РИА Новости.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в столичный регион пришел обширный антициклон, поэтому жаркая погода без осадков сохранится до конца следующей недели. В такую погоду врачи советуют меньше бывать на улице, пить больше воды и ограничить физические нагрузки.

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