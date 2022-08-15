Назальный "Спутник" показал эффективность против всех штаммов COVID-19

Об этом рассказал разработчик препарата
Разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
По словам эксперта, уже уже зарегистрированная назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса.
При введении назальной вакцины у человека формируется мукозальный иммунитет к возбудителю COVID-19, цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что тяжелая эпидемия коронавирусной инфекции уже отступает. По словам Кириенко, COVID-19, "превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"