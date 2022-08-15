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Назальный "Спутник" показал эффективность против всех штаммов COVID-19

09:19
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Об этом рассказал разработчик препарата

Разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи назальная вакцина эффективна против всех штаммов коронавируса. Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал директор центра Александр Гинцбург.
Число случаев COVID-19 в мире превысило 588 миллионов

По словам эксперта, уже уже зарегистрированная назальная вакцина показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса.

При введении назальной вакцины у человека формируется мукозальный иммунитет к возбудителю COVID-19, цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что тяжелая эпидемия коронавирусной инфекции уже отступает. По словам Кириенко, COVID-19, "превращается потихоньку в обычное сезонное вирусное заболевание".

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