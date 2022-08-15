Командующий ЦВО наградил героев, освободивших ЛНР

Александр Лапин вручил военнослужащим ордена Мужества и Александра Невского

Очередные высокие государственные награды получили наши военнослужащие за мужество и героизм, проявленные при освобождении Луганской народной республики.

Торжественная церемония прошла у легендарного памятника политруку Алексею Ерёменко недалеко от Славяносербска. Командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин вручил ордена Мужества, Александра Невского, а также медали "За заслуги перед Отечеством", "За отвагу", Жукова и Суворова. Кроме того, нескольким военнослужащим было присвоено первое офицерское звание лейтенант. Лапин поздравил награжденных и пожелал им очередных побед.

"Я верю в то, что мы выполним с честью все поставленные задачи, завершив вместе освобождение ДНР. И наконец-то здесь поселится мир, спокойствие. Мы дадим надежду на процветание", - заявил Александр Лапин, командующий войсками ЦВО, Герой России.

И еще о подвигах военнослужащих союзных сил. Артиллерист Александр Режигло пришел в народную милицию ЛНР еще 8 лет назад. Бывший шахтер встал на защиту Донбасса. Сейчас он воюет в составе гаубичного самоходного дивизиона. В ходе боев Александр уничтожил не один десяток вражеской техники и живой силы противника.

Сержант Анатолий Амагзаев со своим отделением героически оборонял стратегически важный объект и мост через реку, которые решили захватить украинские националисты. Для этого враг применил авиацию, реактивную артиллерию и ударные беспилотники. Наши десантники отразили 6 попыток противника.

Командир орудийного расчета самоходно-артиллерийского взвода Казбек Дигоев под непрерывным огнем неприятеля продолжал поражать вражеские цели. Старший сержант с подчиненными ликвидировал два взвода националистов и 3 БМП противника, что позволило нашим войскам продвинуться в направлении крупного населенного пункта.

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