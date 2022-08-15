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Минобороны показало кадры работы "Искандеров" на Украине

09:01
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Подразделения нанесли удары по военным объектам ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов оперативно-тактических комплексов "Искандер". Подразделения нанесли удары высокоточными ракетами по военным объектам ВСУ.   

Комплексы невидимы для разведки противника - они затянуты маскировочной сетью, которая пропитана специальным составом, чтобы нейтрализовать радиоволны от локаторов. "Искандеры" не имеют аналогов в мире. Баллистические и крылатые ракеты способны уничтожить любую стационарную цель и даже ту, которая движется со скоростью до 60 километров в час. Площадь поражения зависит от задачи и тоже может быть разной. Наши бойцы с легкостью управляют этим грозным и эффективным оружием.

"С командного пункта поступила задача на нанесение ракетного удара - запустил режим и совершил пуск точно и своевременно, после чего покинул точку пуска и выдвинулся на техническую позицию. Была поражена цель - склад с боеприпасами американского производства, цель была уничтожена", - заявил Дмитрий, начальник расчета пусковой установки.

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