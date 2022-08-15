Жертвами ДТП со скорой в Нижнем Тагиле стали пять человек

Виновник аварии - несовершеннолетний водитель - выехал на перекресток на красный свет

Пять человек погибли, двое серьезно пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и машины скорой помощи в Нижнем Тагиле.

Виновник аварии - несовершеннолетний водитель - выехал на перекресток на красный свет. После сильнейшего удара автомобиль загорелся. В обстоятельствах происшествия разбирается полиция, дело находится на контроле местной прокуратуры. В больницу доставлены водитель скорой и пассажир иномарки - оба в состоянии средней степени тяжести.

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