Россия и США могут остаться без ДСНВ

Предположение сделал глава конференции ДНЯО

Председатель Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия Густаво Злаувинен заявил, что Россия и США в 2026 году могут остаться без договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).

"Если ситуация, в которой мы сегодня живем, продолжится… ситуация, при которой… нет контактов на высшем уровне между Москвой и Вашингтоном, то да, мы можем столкнуться с такой ситуацией", - сказал он в интервью РИА "Новости".

СНВ-3 был официально продлен на пять лет 5 февраля 2021 года. Согласно документу, США и Россия берут на себя обязательства сократить число ядерных боезарядов до 1550, а количество межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

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