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Володин объявил Украину банкротом

09:10
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Киев давно лишился финансовой независимости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в Telegram, что Украина обанкротилась.

"Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов", - отметил председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять обязательства перед гражданами, так что финансовую самостоятельность Украина потеряла.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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