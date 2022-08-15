Володин объявил Украину банкротом

Киев давно лишился финансовой независимости

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил в Telegram, что Украина обанкротилась.

"Собираемые налоги формируют всего 40% бюджета страны. Больше 60% которого идут на военные расходы. Ежемесячный дефицит - 5 млрд долларов", - отметил председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что без помощи Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять обязательства перед гражданами, так что финансовую самостоятельность Украина потеряла.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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