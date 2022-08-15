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США отправляют солдат в Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию

09:10
  • понедельник
  • 15 августа 2022

НАТО усиливает присутствие в Европе

НАТО усилит военное присутствие в Европе, сообщила в соцсетях миссия США при Североатлантическом альянсе.

"Около 2,4 тыс. солдат будут направлены в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, чтобы защитить восточную границу НАТО, укрепить союзников и сдержать противников", - сказано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии США.

Ранее стало известно, что Пентагон намерен разместить в Польше на постоянной основе штаб пятого армейского корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевого тылового обеспечения.

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