США отправляют солдат в Болгарию, Венгрию, Румынию и Словакию

НАТО усиливает присутствие в Европе
НАТО усилит военное присутствие в Европе, сообщила в соцсетях миссия США при Североатлантическом альянсе.
"Около 2,4 тыс. солдат будут направлены в Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию, чтобы защитить восточную границу НАТО, укрепить союзников и сдержать противников", - сказано в сообщении.
Уточняется, что речь идет о военнослужащих 101-й воздушно-десантной дивизии США.
Ранее стало известно, что Пентагон намерен разместить в Польше на постоянной основе штаб пятого армейского корпуса, штаб армейского гарнизона и батальон полевого тылового обеспечения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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