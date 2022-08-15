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Собянин: район Левобережный переживает второе рождение

09:19
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Мэр напомнил о завершенных проектах

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реновации в районе Левобережный. По его словам, 12 жилых домов Левобережного подлежат расселению в 2025-2028 гг. В настоящее время идет подбор стартовых площадок.

Для переселения жителей планируется использовать квартиры в инвестиционных домах на Фестивальной улице, вл.13-13А и вл.15. Ориентировочный срок ввода новостроек – декабрь 2023 г.

"Сегодня район переживает второе рождение", - отметил мэр в блоге на личном сайте.

Собянин также напомнил о завершенных проектах в районе: строительстве школ, возрождении Северного речного вокзала, реконструкции Ленинградского шоссе и благоустройстве парка Дружбы.

 
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