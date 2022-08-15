Собянин: район Левобережный переживает второе рождение

Мэр напомнил о завершенных проектах
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о программе реновации в районе Левобережный. По его словам, 12 жилых домов Левобережного подлежат расселению в 2025-2028 гг. В настоящее время идет подбор стартовых площадок.
Для переселения жителей планируется использовать квартиры в инвестиционных домах на Фестивальной улице, вл.13-13А и вл.15. Ориентировочный срок ввода новостроек – декабрь 2023 г.
"Сегодня район переживает второе рождение", - отметил мэр в блоге на личном сайте.
Собянин также напомнил о завершенных проектах в районе: строительстве школ, возрождении Северного речного вокзала, реконструкции Ленинградского шоссе и благоустройстве парка Дружбы.