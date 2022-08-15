На форуме "Армия-2022" показали макет Российской орбитальной станции

После 2024 года Россия покидает проект МКС
На форуме "Армия-2022", проходящем в Кубинке с 15 по 21 августа, входящая в "Роскосмос" ракетно-космическая корпорация "Энергия" показала макет перспективной Российской орбитальной станции, пишет ТАСС.
Как уточняется в заметке, на макете представлена станция сразу второго этапа, который предполагает нахождение на орбите не только базового, научно-энергетического, узлового и шлюзового модулей, но и целевого, производственного модулей, а также платформы обслуживания.
Ранее новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил Владимиру Путину, что после 2024 года Россия покинет проект МКС. При этом все обязательства перед партнерами будут выполнены.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"