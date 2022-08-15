Минпромторг рассказал о переговорах с Турцией по поставкам С-400

Взаимодействие продолжается

Между Москвой и Анкарой продолжается обсуждение поставок новой партии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал российский вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.

Министр отметил, что между Россией и Турцией активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве.

С частности, с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", цитирует Мантурова "Интерфакс".

Анкара уже приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов.

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер ранее пожаловался на дружеские отношения лидеров некоторых стран Североалантического альянса с президентом России Владимиром Путиным. Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине и припомнил Эрдогану закупку российских комплексов ПВО С-400.

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