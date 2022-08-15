ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минпромторг рассказал о переговорах с Турцией по поставкам С-400

10:20
  • понедельник
  • 15 августа 2022

Взаимодействие продолжается

Между Москвой и Анкарой продолжается обсуждение поставок новой партии систем противовоздушной обороны С-400 "Триумф". Об этом в понедельник, 15 августа, рассказал российский вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров.
Турция начала готовиться к новой архитектуре безопасности в Европе

Министр отметил, что между Россией и Турцией активно развивается двустороннее взаимодействие во многих областях, в том числе и в военно-техническом сотрудничестве.

С частности, с Турцией продолжается взаимодействие по вопросу поставки зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", цитирует Мантурова "Интерфакс".

Анкара уже приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 на 2,5 млрд долларов.

Бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер ранее пожаловался на дружеские отношения лидеров некоторых стран Североалантического альянса с президентом России Владимиром Путиным. Даалдер осудил турецкого лидера за отказ ввести санкции из-за российской спецоперации на Украине и припомнил Эрдогану закупку российских комплексов ПВО С-400.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Боевые расчеты ЗРК С-400 Триумф
Боевые расчеты ЗРК С-400 Триумф
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.