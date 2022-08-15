Путин назвал партнерство с Индией привилегированным

Россия поздравила Индию с 75-летием провозглашения независимости

Российско-индийские отношения развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Об этом говорится в телеграмме, которую президент России Владимир Путин направил президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди по случаю 75-летия провозглашения независимости Индии.

Как отметил Путин, Москва и Нью-Дели успешно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур.

Российский лидер выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить дальнейшее наращивание комплекса продуктивных межгосударственных связей на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровне.

Путин также отметил успехи Индии в экономической, социальной, научно-технической и других сферах и ее авторитет на мировой арене, сообщает пресс-служба Кремля.

В июле Владимир Путин провел телефонный разговор с Нарендрой Моди, в котором обратил внимание на допущенные рядом стран системные ошибки, которые привели к нарушению всей архитектуры свободной торговли продовольственными товарами и спровоцировали существенный рост их стоимости.

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