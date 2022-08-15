Умер автор "Братского поцелуя" Брежнева и Хоннекера Дмитрий Врубель

Художник скончался в Берлине

Российский и германский художник Дмитрий Врубель скончался в Берлине на 63-м году жизни. Об этом рассказала главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Орлова выразила соболезнования близким и друзьям Врубеля. Причина смерти художника не сообщается. При этом супруга Врубеля ранее рассказала, что художник перенес коронавирусную инфекцию и его сердце "внезапно стало очень слабым", сообщает ТАСС.

Дмитрий Врубель родился в Москве, учился в Московском государственном педагогическом институте. Являлся членом Союза художников СССР.

Самая известная работа Дмитрия Врубеля — граффити на Берлинской стене, на котором генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев изображен целующимся с председателем Государственного совета ГДР Эрихом Хонеккером. Эта работа была известна под названием "Братский поцелуй" и считалась символом завершения холодной войны.

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